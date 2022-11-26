Главный тренер сборной Дании: «Теперь нас ждет своего рода финал против Австралии. Нас прижали к стенке»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал поражение от команды Франции (1:2) в матче группового этапа ЧМ-2022.

«Мы были близки к положительному результату. Сравняли счет, имели пару неплохих моментов, но в итоге проиграли, что, конечно, расстраивает.

Теперь нас ждет своего рода финал против Австралии. Нас прижали к стенке, не имеем права терять очки.

В Лиге наций мы обыгрывали Францию. Как в на своем поле, так и в гостях. Но в этот раз удача была не на нашей стороне», — приводит слова тренера L'Equipe.

Сборная Франции после второго тура лидирует в группе D (6 очков) и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. На второй строчке по итогам игрового дня находится Австралия (3 очка), Дания — третья (1 очко), Тунис — четвертый (1 очко).