Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился мнением о предстоящем матче против Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022.

Защитник также рассказал, что самое сложное в игре против Лионеля Месси.

«Во время наших атак он будет прохлаждаться где-нибудь в углу поля. Это самое сложное в игре против него. Нужно действовать очень четко с точки зрения организации обороны. Игроки сборной Аргентины постоянно ищут его, чтобы попытаться организовать контратаку», — цитирует ван Дейка Daily Mail.

Нидерланды сыграют с Аргентиной 9 декабря.