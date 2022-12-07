Ван Дейк — о Месси: «Во время наших атак он будет прохлаждаться где-нибудь в углу поля»
Вирджил ван Дейк поделился мнением о предстоящем матче против Аргентины
Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился мнением о предстоящем матче против Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022.
Защитник также рассказал, что самое сложное в игре против Лионеля Месси.
«Во время наших атак он будет прохлаждаться где-нибудь в углу поля. Это самое сложное в игре против него. Нужно действовать очень четко с точки зрения организации обороны. Игроки сборной Аргентины постоянно ищут его, чтобы попытаться организовать контратаку», — цитирует ван Дейка Daily Mail.
Нидерланды сыграют с Аргентиной 9 декабря.
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