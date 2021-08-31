Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.

— Хватило времени изучить форвардов сборной Хорватии? И как, по-вашему, сыграет Влашич — как в ЦСКА или иначе?

— Мы разбирали соперников, сегодня опять запланирован видеопросмотр. Что касается Влашича, самое главное — без травм. А как он сыграет — это не моя головная боль.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.