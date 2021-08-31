Георгий Джикия не стал сравнивать идеи Карпина и Черчесова
Защитник сборной России Георгий Джикия не стал сравнивать тренерские подходы Валерия Карпина и Станислава Черчесова.
— Три дня — достаточно, чтобы впитать новые тренерские идеи? И как вы их впитали?
— Понятно, что времени недостаточно, когда новый тренерский штаб привносит свои идеи. И Валерий Георгиевич, думаю, хотел бы провести с нами больше времени. Таковы реалии. Что касается самих идей, что-то мы усвоили, на что-то нужно больше времени. Но мы выполним все, что впитали.
— Георгий, что главное в тех идеях Карпина, которые вы за эти дни услышали, и в чем они больше всего отличаются от идей Станислава Черчесова?
— Не люблю сравнивать, это будет некорректно. Что касается идей Валерия Георгиевича, то лучше будет, чтобы я сейчас не говорил громких слов. Вы постараетесь увидеть это завтра на поле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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