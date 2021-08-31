Георгий Джикия не стал сравнивать идеи Карпина и Черчесова

Защитник сборной России Георгий Джикия не стал сравнивать тренерские подходы Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

— Три дня — достаточно, чтобы впитать новые тренерские идеи? И как вы их впитали?

— Понятно, что времени недостаточно, когда новый тренерский штаб привносит свои идеи. И Валерий Георгиевич, думаю, хотел бы провести с нами больше времени. Таковы реалии. Что касается самих идей, что-то мы усвоили, на что-то нужно больше времени. Но мы выполним все, что впитали.

— Георгий, что главное в тех идеях Карпина, которые вы за эти дни услышали, и в чем они больше всего отличаются от идей Станислава Черчесова?

— Не люблю сравнивать, это будет некорректно. Что касается идей Валерия Георгиевича, то лучше будет, чтобы я сейчас не говорил громких слов. Вы постараетесь увидеть это завтра на поле.