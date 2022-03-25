Бэйл: «Половина работы сделана. Впереди еще одна сложная игра против Шотландии или Украины»

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал победу над Австрией (2:1) в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира-2022.

«Это была важная игра. Мы знали это. Должны были показать себя, выложиться по полной и использовать наш опыт в ответственных матчах. Это идеальный сценарий. Я могу забить со штрафной, если буду в хорошем игровом состоянии. Было приятно видеть, как мяч залетает. Первый гол придал нам импульс, и второй тоже был хорош.

Половина работы сделана. Мы будем наслаждаться сегодняшним вечером. Впереди еще одна сложная игра против Шотландии или Украины, и мы будем готовы к ней, когда она состоится", — приводит слова Бэйла сайт BBC.

Нападающий в матче против Австрии отметился дублем.

В финале квалификации ЧМ-2022 Уэльс встретится с победителем матча Шотландия — Украина, который был перенесен.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. На турнире выступят 32 сборные.