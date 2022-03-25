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Сегодня, 01:16

Бэйл: «Половина работы сделана. Впереди еще одна сложная игра против Шотландии или Украины»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал победу над Австрией (2:1) в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира-2022.

«Это была важная игра. Мы знали это. Должны были показать себя, выложиться по полной и использовать наш опыт в ответственных матчах. Это идеальный сценарий. Я могу забить со штрафной, если буду в хорошем игровом состоянии. Было приятно видеть, как мяч залетает. Первый гол придал нам импульс, и второй тоже был хорош.

Половина работы сделана. Мы будем наслаждаться сегодняшним вечером. Впереди еще одна сложная игра против Шотландии или Украины, и мы будем готовы к ней, когда она состоится", — приводит слова Бэйла сайт BBC.

Нападающий в матче против Австрии отметился дублем.

В финале квалификации ЧМ-2022 Уэльс встретится с победителем матча Шотландия — Украина, который был перенесен.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. На турнире выступят 32 сборные.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
2:1
Австрия
Голы
Бэйл, 25 (1:0), Бэйл, 51 (2:0), Дэвис, 65 (2:1)
Уэльс
Хеннесси Уильямс Дэвис Родон Робертс Ампаду Аллен Уилсон Рэмси Джеймс (Джонсон, 88) Бэйл (Мефам, 90+3)
Австрия
Линднер Драгович Хинтереггер Алаба Лайнер (Грегорич, 89) Зейвальд Забитцер Баумгартнер (Вайманн, 78) Лаймер (Калайджич, 56) Шлагер (Лазаро, 79) Арнаутович
Предупреждения
Уилсон 60’, Уильямс 90+5’  -  Баумгартнер 24’, Лайнер 88’
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59772754?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=623ce78c5fbc655faa01ecec%26%27I%20can%20hit%20a%20free-kick%20if%20I%20am%20able%20to%20play%27%20-%20Bale%262022-03-24T21%3A57%3A42.255
Гарет Бэйл
Футбол
Сборная Австрии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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