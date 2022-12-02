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Сегодня, 15:50

Гана — Уругвай: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Дарвин Нуньес (слева) и Луис Суарес.
Фото Reuters

2 декабря в Эль-Вакре (Катар) сборная Ганы сыграет против Уругвая в матче группы H чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн текстовую трансляцию матча Гана — Уругвай. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 17.45).

Гана с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Уругвай с одним баллом располагается на последней, четвертой строчке.

28 ноября Гана обыграла Корею (3:2), а уругвайцы уступили Португалии (0:2).

Чемпионат мира. Группа H
02 дек, 18:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Гана
Уругвай

Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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