FIFPro проведет встречу с ФИФА и обсудит предложение проводить чемпионат мира раз в два года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) встретится с представителями ФИФА, сообщает 14 сентября Sky Sports. Стороны обсудят предложение проводить чемпионат мира раз в два года.

Ранее такую идею поддержал глава департамента развития футбола ФИФА Арсен Венгер и ряд бывших футболистов, включая знаменитого бразильского форварда Роналдо. В то же время действующие игроки (в частности, Гарет Бэйл) скептически настроены по поводу этой идеи. В FIFPro заявили, что такое изменение не может быть принято без всестороннего изучения международного календаря как в мужском, так и женском футболе.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил о возможном бойкоте чемпионата мира в случае принятия такого решения. Подробнее о предлагаемой реформе можно прочитать здесь.