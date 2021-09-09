Президент УЕФА Чеферин допустил возможность бойкота чемпионата мира в случае его проведения раз в два года

Если чемпионат мира по футболу будет проводиться каждые два года, УЕФА может бойкотировать его, заявил президент организации Александер Чеферин.

«Это убьет футбол, — цитирует Чеферина The Times. — Это против его основных принципов. Мы можем принять решение не участвовать в нем. Насколько я знаю, Южная Америка на одной стороне с нами, поэтому удачи с таким чемпионатом мира. Надеюсь, что этого не произойдет, потому что это слишком противоречит базовым принципам футбола.

Каждое лето играть месячный турнир — это убийство для игроков. Кроме того, в таком случае он будет пересекаться с женским чемпионатом мира и олимпийским футбольным турниром. Ценность турнира именно в том, что он проходит раз в четыре года. Ты ждешь его. Это большой турнир, как Олимпийские игры. Не думаю, что наши федерации поддержат это».

Ранее ФИФА выступила за проведение чемпионата мира каждые два года. Руководство Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL), в которую входит Российская премьер-лига (РПЛ), выступило против этой идеи.