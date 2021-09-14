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Экс-глава ФИФА Блаттер назвал ужасной идею проведения чемпионата мира раз в два года

12:35
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Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер высказался об идее проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

«У меня была идея, что, когда стану президентом ФИФА, я сделаю так, что Кубок мира будут проводить каждые два года. Сейчас этот формат снова обсуждается. Но в то время я сам понял, что это ужасная идея. Это невозможно реализовать согласно международному календарю», — цитируют Блаттера «Известия».

Главное футбольное соревнование планеты было основано в 1930 году и с тех пор проводится каждые четыре года, за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны.

Ближайшие турниры состоятся в Катаре (2022), а также в Канаде, Мексике и США (2026).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1221086/olga-novik-aleksei-fomin/ia-sozdal-monstra-i-igral-po-pravilam-biznesa

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Александр Кравченко все материалы автора

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