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Кафельников — о финале ЧМ-2022: «Не уверен, что это самый лучший финал в истории футбола»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями от финала чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Я смотрел финал и болел за французов. Не знаю, не уверен, что это самый лучший финал в истории футбола. Спорт таков, что обе команды победить не могут, кто-то должен был проиграть. Жалко, что это оказалась сборная Франции.

Стал ли Месси самым великим футболистом в истории после этого финала? Не хочу даже об этом думать. С великими звездами других видов спорта Лионеля тоже нельзя сравнивать, в том числе и тенниса», — сказал Кафельников Metaratings.ru.

35-летний Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

Сборная Аргентина завоевала титул чемпиона мира в третий раз в истории и впервые с 1986 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafelnikov-ne-uveren-chto-final-chm-2022-v-katare-luchshiy-v-istorii-futbola-1442898/
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Евгений Кафельников
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