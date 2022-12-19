Кафельников — о финале ЧМ-2022: «Не уверен, что это самый лучший финал в истории футбола»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями от финала чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Я смотрел финал и болел за французов. Не знаю, не уверен, что это самый лучший финал в истории футбола. Спорт таков, что обе команды победить не могут, кто-то должен был проиграть. Жалко, что это оказалась сборная Франции.

Стал ли Месси самым великим футболистом в истории после этого финала? Не хочу даже об этом думать. С великими звездами других видов спорта Лионеля тоже нельзя сравнивать, в том числе и тенниса», — сказал Кафельников Metaratings.ru.

35-летний Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

Сборная Аргентина завоевала титул чемпиона мира в третий раз в истории и впервые с 1986 года.