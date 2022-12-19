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Сегодня, 19:04

Главный тренер «Ариса» Шпилевский: «Месси — бог, но именно вся команда билась и оставляла душу на поле»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился впечатлениями от выступления сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Если смотреть на весь чемпионат мира, это заслуженная победа Аргентины, — цитирует «РБ Спорт» Шпилевского. — После такого первого матча, обидного поражения от Саудовской Аравии, команда показала, что она с сильным характером, боевым духом, с лидером, который подтвердил свой величайший уровень, помогал всем партнерам на поле. Чемпионство полностью заслуженно.

— Этому финалу дают клише лучшего в истории. Согласны?

— В нем было все: интрига, голы, розыгрыши, много атак, моментов, какие скорости, самоотдача. Это современный футбол. Мне очень понравилось. Особенно — что победила команда. Месси — бог, но именно вся команда страдала, билась. На поле надо душу оставлять, и она это делала.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Алексей Шпилевский
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