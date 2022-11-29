Агент Барбоза считает, что арбитр правильно назначил пенальти в ворота Уругвая в матче ЧМ с Португалией

Агент Паулу Барбоза считает, что арбитр правильно назначил пенальти в ворота Уругвая в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 с Португалией.

— У меня нет вопросов по судейству. Такие пенальти по новым трактовкам ставятся. Это бесспорно. Не стоит говорить, что арбитры помогли Португалии. ВАР все расставил по своим местам.

Не думаю, что такая Португалия пройдет слишком далеко. Пока наш потолок — четвертьфинал. К сожалению, не выше. Надо прибавлять. Потенциал у этой команды есть, но нужно играть гораздо лучше, мощнее, — сказал Барбоза «СЭ».