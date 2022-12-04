Эктор Бракамонте поделился эмоциями от выхода Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022

Бывший игрок «Ростова», «Терека» и «Москвы» Эктор Бракамонте поделился мнением о победном матче сборной Аргентины над Австралией (2:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

«Это Месси! Это Аргентина! Это будущий чемпион мира! Какая к черту аналитика? Мы разберемся с голландцами, а пока будем праздновать этот успех. Вамос, Аргентина!» — цитирует Бракамонте Sport24.