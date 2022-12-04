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Сегодня, 10:51

Аленичев считает, что сборная Японии может пройти в 1/4 финала чемпионата мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев считает, что Япония сможет победить Хорватию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Со знаком плюс удивило то, что сборные Южной Кореи и Японии вышли в плей-офф, потому что выйти из таких сложных групп — это, конечно, для них феноменальный результат. Удивление со знаком минус — это вылеты сборных Бельгии и Германии, а также двух сильных южноамериканских команд — Мексики и Уругвая. Хорватам однозначно будет нелегко с японцами, может быть, на бумаге они и фавориты, но таковыми были и испанцы с немцами. Как показали игры, в матче может случиться все что угодно. Поэтому хорваты должны остерегаться, учитывая опыт сборных Германии и Испании. Японцы могут пройти, команда сейчас находится на хорошем эмоциональном подъеме, я думаю, что хорваты им по силам», — цитирует Аленичева ТАСС.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Японии вышла в плей-офф мирового первенства из группы E с первого места с 6 очками, победив Испанию и Германию с одинаковым результатом — 2:1.

В 1/8 финала турнира японцы встретятся с хорватами. Матч пройдет завтра, 5 декабря, начало — в 18.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/16495837

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
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Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
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Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Дмитрий Аленичев
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Японии по футболу
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