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Сегодня, 11:00

Сотрудник персонала сборной Германии обозвал менеджера стадиона ЧМ-2022 из России из-за ее национальности

Сотрудник сборной Германии обозвал российского менеджера стадиона ЧМ-2022
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Игроки сборных Испании и Германии (1:1) после матча ЧМ в Катаре 27 ноября.
Фото Reuters

Как стало известно «СЭ», на чемпионате мира в Катаре впервые произошел инцидент, связанный с Россией.

После каждого матча футболистам команд-участниц на стадионах выделяется время для встреч с родными. Для этого сотрудникам арен вначале нужно освободить от других болельщиков территорию, где это общение происходит. Во первом туре ЧМ-2022 после матча Португалия — Гана случился хаос: родственники игроков поторопились пройти к ним, смешались с другими болельщиками, и это создало большие сложности для организаторов. Те извлекли из ситуации уроки и дали соответствующие распоряжения сотрудникам разных подразделений оргкомитета.

27 ноября на стадионе «Аль-Бейт» после матча Германия — Испания немцы хотели побыстрее увидеться с родными, но сотрудница оргкомитета сказала им, что придется какое-то время подождать, пока прилегающую территорию освободят от других зрителей, и лишь тогда смогут пропустить туда членов семей участников турнира. Этот ответ не устроил кого-то из сотрудников технического персонала немецкой сборной, и он спросил: «А вы откуда?» После ответа: «Из России» последовали слова: «Тогда все ясно» и нелицеприятная фраза. Эта ситуация оставила у всех ее свидетелей неприятный осадок, тем более что девушка только выполняла распоряжение вышестоящих сотрудников.

После этого на третьем матче сборной Германии против Коста-Рики, который проходил на том же «Аль-Бейте», сотрудники арены и оргкомитета, ставшие свидетелями этой сцены, болели против немцев и были рады их невыходу в плей-офф.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Чемпионат мира по футболу 2022
46
73
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