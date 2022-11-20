Арбитр Сергей Федотов: «Футболист Эквадора находился за линией офсайда, поэтому гол отменен верно»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал отменный гол сборной Эквадора в матче открытия чемпионата мира с командой Катара.

На третьей минуте встречи капитан эквадорцев Эннер Валенсия открыл счет в матче, но главный судья Даниэле Орсато при помощи ВАР зафиксировал офсайд и отменил гол.

«Момент с отмененным голом неспорный. Футболист под номером «11» из сборной Эквадора находился за линией офсайда, то есть ближе к линии ворот, чем предпоследний обороняющийся игрок. Предпоследним был вратарь, который улетел вперед. Гол отменен по правилам», — сказал Федотов «РБ Спорт».