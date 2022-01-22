Дмитрий Губерниев считает, что Карпин может вызвать Дзюбу в сборную России

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о вероятности вызова Дзюбы на стыковые матчи.

«У нас еще есть время до стыковых матчей. Они же в конце марта. Если Дзюба будет готов, Карпин его позовет. У тренера будет информация по готовности игрока. Но нужно отринуть все амбиции, потому что наша задача — попасть на чемпионат мира. Карпин — умный дядька. Каждый сделает максимум как для страны, так и для себя. Лишь бы Дзюба был готов. Так что ему на самом деле надо потренироваться», — сказал Губерниев «СЭ».

24 марта сборная России проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.