Мостовой об интервью Карпина: «Было неприятно. Хотелось, чтобы он и дальше работал с нами»

Футболист сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на интервью Валерия Карпина в «Коммент.Шоу» после поражения от Хорватии.

«Все это видел. Переживал, потому что Валерий Георгиевич мне очень понравился. У нас был с ним один сбор, но мне понравилось, что он индивидуально ко всем подходит, общается с тобой. Можно сказать, мне было неприятно, что так произошло. Хотел бы, чтобы он и дальше работал с нами, — сказал Мостовой «СЭ». — Хорошо, что потом все успокоилось. Он после Хорватии был очень расстроен. Переживал, потом зашел в раздевалку уже без эмоций, сильно расстроенный, и у футболистов было чувство вины, что мы где-то его подвели. Он просил играть в один футбол, а получилось по-другому».

В интервью «Коммент.Шоу» Валерий Карпин выразил сомнение в дальнейшем продолжении работы главного тренера сборной России.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»