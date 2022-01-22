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Сегодня, 11:30

Мостовой об интервью Карпина: «Было неприятно. Хотелось, чтобы он и дальше работал с нами»

Мостовой рассказал о своей реакции на интервью Карпина после неудачного матча с Хорватией
Екатерина Звенигородская
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Севастиан Терлецкий
Валерий Карпин и Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Футболист сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на интервью Валерия Карпина в «Коммент.Шоу» после поражения от Хорватии.

«Все это видел. Переживал, потому что Валерий Георгиевич мне очень понравился. У нас был с ним один сбор, но мне понравилось, что он индивидуально ко всем подходит, общается с тобой. Можно сказать, мне было неприятно, что так произошло. Хотел бы, чтобы он и дальше работал с нами, — сказал Мостовой «СЭ». — Хорошо, что потом все успокоилось. Он после Хорватии был очень расстроен. Переживал, потом зашел в раздевалку уже без эмоций, сильно расстроенный, и у футболистов было чувство вины, что мы где-то его подвели. Он просил играть в один футбол, а получилось по-другому».

В интервью «Коммент.Шоу» Валерий Карпин выразил сомнение в дальнейшем продолжении работы главного тренера сборной России.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»

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П2

14%

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Андрей Мостовой
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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