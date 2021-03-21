Дюпин рассказал о реванше Дзюбы за незабитый пенальти в матче РПЛ
Голкипер «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба взял реванш за незабитый пенальти в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.
«Пенальти Дзюбы? Да, после матча с «Зенитом» здесь уже подкалывали друг друга. Вчера он мне пробил, взял реванш», — сказал Дюпин.
Напомним, в матче «Рубина» с «Зенитом» (2:1) Дзюба не смог реализовать пенальти на 98-й минуте. Дюпин отразил удар футболиста.
32-летний голкипер впервые в карьере вызван в состав национальной команды.
Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.
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