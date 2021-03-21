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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Кутепов: «У Черчесова и Тедеско нет ничего общего. Абсолютно разные»

13:58
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Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов сравнил главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с наставником красно-белых Доменико Тедеско.

«Есть ли что-то общее у Черчесова с Тедеско? Нет ничего общего, абсолютно разные. Консультировался ли Черчесов с Тедеско по поводу моей нынешней формы? Не думаю», — сказал Кутепов.

В марте сборная России проведет три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Команда сыграет с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

(Игорь Рабинер)

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