Дюпин — о вызове в сборную России: «Эмоции сильные, это мечта детства»
Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями после вызова в сборную России.
«Эмоции сильные. Это мечта детства. Нужно уже успокоиться, почувствовать себя, как дома, чтобы работать продуктивно и приносить пользу. Некоторые считают, что достаточно приехать, сфотографироваться в форме сборной и уехать. Но не я», — цитирует Дюпина «СЭ».
Для 32-летнего голкипера это приглашение стало первым в карьере.
В марте сборная России начинает отборочный турнир чемпионата мира 2022 года. 24 марта наша сборная сыграет в гостях со сборной Мальты. 27 марта россияне примут в Сочи сборную Словении, а 30 снова сыграют на выезде со сборной Словакии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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