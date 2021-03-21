Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями после вызова в сборную России.

«Эмоции сильные. Это мечта детства. Нужно уже успокоиться, почувствовать себя, как дома, чтобы работать продуктивно и приносить пользу. Некоторые считают, что достаточно приехать, сфотографироваться в форме сборной и уехать. Но не я», — цитирует Дюпина «СЭ».

Для 32-летнего голкипера это приглашение стало первым в карьере.

В марте сборная России начинает отборочный турнир чемпионата мира 2022 года. 24 марта наша сборная сыграет в гостях со сборной Мальты. 27 марта россияне примут в Сочи сборную Словении, а 30 снова сыграют на выезде со сборной Словакии.