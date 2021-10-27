Дюков рассказал, когда будет решаться судьба продления контракта Карпина со сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что вопрос продления контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным будет решаться после 14 ноября.

Соглашение 52-летнего Карпина с национальной командой действует до конца 2021 года.

«Мне ничего не известно о задаче минимум. Наша цель — выход на чемпионат мира в Катар. Над этим решением сейчас работает тренерский штаб. Сейчас Валерий Георгиевич полностью сосредоточен на решении этой задачи. Мы не можем подводить какие-то промежуточные итоги. Вопрос будет решаться после 14 ноября», — сказал Дюков.

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками.