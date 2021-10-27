Дюков рассказал, когда будет решаться судьба продления контракта Карпина со сборной России
14:44
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что вопрос продления контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным будет решаться после 14 ноября.
Соглашение 52-летнего Карпина с национальной командой действует до конца 2021 года.
«Мне ничего не известно о задаче минимум. Наша цель — выход на чемпионат мира в Катар. Над этим решением сейчас работает тренерский штаб. Сейчас Валерий Георгиевич полностью сосредоточен на решении этой задачи. Мы не можем подводить какие-то промежуточные итоги. Вопрос будет решаться после 14 ноября», — сказал Дюков.
Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
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