Как сообщили «СЭ» коллеги из медиакомпании 24sata, за несколько часов проданы все билеты на отборочный матч ЧМ-2022 Хорватия — Россия, который состоится 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд» (начало — в 17.00 мск).

Таким образом, аудитория встречи составит около 30 тысяч местных зрителей (общая вместимость арены — 35 тысяч), при том, что цена в зависимости от трибуны и сектора колебалась от 10,5 евро (Север) до 25 (Запад) и 16 (Восток) евро.

Определенная квота полагается и болельщикам нашей национальной команды — порядка 3 тысяч.

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 19 очками в 8 матчах, Хорватия занимает вторую строчку с 17 очками в 8 играх.