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На отборочном матче ЧМ-2022 Хорватия — Россия ожидается аншлаг

14:01
Болельщики сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как сообщили «СЭ» коллеги из медиакомпании 24sata, за несколько часов проданы все билеты на отборочный матч ЧМ-2022 Хорватия — Россия, который состоится 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд» (начало — в 17.00 мск).

Таким образом, аудитория встречи составит около 30 тысяч местных зрителей (общая вместимость арены — 35 тысяч), при том, что цена в зависимости от трибуны и сектора колебалась от 10,5 евро (Север) до 25 (Запад) и 16 (Восток) евро.

Определенная квота полагается и болельщикам нашей национальной команды — порядка 3 тысяч.

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 19 очками в 8 матчах, Хорватия занимает вторую строчку с 17 очками в 8 играх.

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Вячеслав Короткин все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры