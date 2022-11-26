Дешам считает логичной победу Франции над Данией на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Данией (2:1) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022.

«Мы сделали много интересных вещей, нам не хватило немного успеха. Я хотел бы поблагодарить своих игроков за их усилия. Мы забили гол со штрафного, где они очень хороши, но также и мы доставили им много хлопот в этом плане. Мне кажется логичным, что мы выиграли этот матч против отличной команды, которую часто недооценивают», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Также 54-летний специалист высказался о том, что Франция уже обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

«Для нас это идеальный результат: две победы, шесть очков и уже квалифицированы. Это дает ощущение спокойствия, ведь благодаря разнице мячей мы с большой вероятностью окажемся на первом месте в группе. Первая цель была достигнута. Наша команды сильная, сплоченная, с желанием творить великие дела, и это уже видно по двум победам. Особенно по сравнению со всем, что было сказано в последнее время», — сказал Дешам.

Сборная Франции благодаря победе над Данией обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

Заключительный матч группового турнира французы проведут 30 ноября против Туниса. Датчане в этот же день встретятся с Австралией. Оба матча начнутся в 18.00 по московскому времени.