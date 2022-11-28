Ди Мария рассказал, о чем говорил с Месси за минуту до гола в матче с Мексикой

Форвард сборной Аргентины Анхель Ди Мария после победного матча группового турнира ЧМ-2022 против Мексики (2:0) прокомментировал игру форварда Лионеля Месси.

«Пас был дерьмовым, но Месси находит решения в любой ситуации. Важно лишь то, что мяч до него дошел. Мы говорили с ним за минуту до гола. Он сказал, что мексиканцы глубоко опускаются и узко располагаются внутри штрафной, а из-за этого перед штрафной появляется свободное пространство. Из-за этого он попросил меня попытаться дать ему мяч в этой зоне», — цитирует Ди Марию Goal.com.

После 2 туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с поляками, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдут 30 ноября.