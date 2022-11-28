Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:50

Ди Мария рассказал, о чем говорил с Месси за минуту до гола в матче с Мексикой

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард сборной Аргентины Анхель Ди Мария после победного матча группового турнира ЧМ-2022 против Мексики (2:0) прокомментировал игру форварда Лионеля Месси.

«Пас был дерьмовым, но Месси находит решения в любой ситуации. Важно лишь то, что мяч до него дошел. Мы говорили с ним за минуту до гола. Он сказал, что мексиканцы глубоко опускаются и узко располагаются внутри штрафной, а из-за этого перед штрафной появляется свободное пространство. Из-за этого он попросил меня попытаться дать ему мяч в этой зоне», — цитирует Ди Марию Goal.com.

После 2 туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с поляками, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдут 30 ноября.

Анхель Ди Мария
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
1
Читайте также
Буря негодования в соцсетях: Сербии желают вылета, Косово называют фейковой страной
«По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки
NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском, насчитано порядка 240 раненых в сутки
Водителям назвали способы избежать обледенения автомобиля
В Елабуге началось серийное производство внедорожников Aurus Komendant
Как бороться с онкологией
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Майкл Кларк призвал болельщиков не судить строго сборную Австралии на ЧМ-2022
Иран призывает дисквалифицировать сборную США за скандальное фото с флагом
Мусиала — о матче с Испанией: «Я должен был забивать, эта ночь будет сложной для меня»
Смолов ответил на вопрос, какая сборная победит на ЧМ-2022
Новый герой Германии. Фюллькруг попал в сборную в 29 лет и сократил зарплату, когда мог требовать больше денег
Камерун — Сербия: прямая трансляция матча ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Далот: «Чемпионат мира — это всегда особое соревнование»

Камерун — Сербия: прямая трансляция матча ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости