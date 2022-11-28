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Сегодня, 10:45

Далот: «Чемпионат мира — это всегда особое соревнование»

Алина Савинова
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Защитник сборной Португалии Диогу Далот считает, что его команда обладает необходимыми качествами, чтобы добиться успеха на чемпионате мира-2022.

«Чемпионат мира — это всегда особое соревнование. Очевидно, что у нас большие цели. Я думаю, что на этом чемпионате мира у нас есть возможность бороться, чтобы сделать что-то хорошее. Мы обладаем необходимыми качествами для этого», — приводит пресс-служба официального сайта «Манчестер Юнайтед» слова Далота.

В 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2022 Португалия обыграла Гану (3:2). Далот не выходил на поле в этой встрече.

Сегодня, 28 ноября, португальцы сыграют с командой Уругвая. Португалия с 3 очками занимает 1-е место в группе Н, Уругвай — третье (1 очко).

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/diogo-dalot-discusses-world-cup-2022-and-his-tournament-memories
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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