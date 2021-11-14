Малафеев: «Уверенность Сафонова придавала дополнительные эмоции и силы остальным игрокам»

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение национальной команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«Статистика в данном случае, я думаю, ни о чем не говорит. Сборная России выходила на этот матч с определенной задачей, отстоять свои ворота на ноль. Но сюда уже вмешивается удача и ее отсутствие, в определенный момент нам крайне не повезло, от чего мы получили досадное поражение», — сказал Малафеев «СЭ».

Малафеев также оценил игру Матвея Сафонова.

«Думаю, что Матвей сыграл очень хорошо. Его уверенность и его действия придавали дополнительные эмоции и силы остальным игрокам. Мы вполне могли сыграть этот матч и на ноль, но как я сказал выше, нам просто не повезло в определенном моменте», — добавил Малафеев.

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре.