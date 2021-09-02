Гильерме: «Сборная России на правильном пути»

Вратарь сборной России Гильерме после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:0) опубликовал пост в Instagram. По его мнению, команда находится на правильном пути.

«Нашу команду можно поздравить с той самоотдачей, которую мы показали. Нам есть над чем расти вместе, но мы на правильном пути. Спасибо всем за поддержку и прекрасную атмосферу, как всегда в нашем доме», — написал Гильерме.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.