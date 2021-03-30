Дель Пьеро раскритиковал Роналду за его поведение после незасчитанного гола

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро считает, что нападающий «Юве» и сборной Португалии Криштиану Роналду слишком бурно отреагировал на незасчитанный гол в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Сербии (2:2).

«Это чрезмерная реакция, — сказал Дель Пьеро в эфире ESPN. — Не стоит так себя вести. В такой ситуации нормально быть злым, обсуждать это с судьей, повышать голос, но бросать капитанскую повязку и уходить — это слишком для капитана, для такой знаковой фигуры, как он».

Гол Роналду в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Сербии не был засчитан, хотя игрок пытался доказать, что мяч пересек линию ворот. После этого футболист бросил на газон капитанскую повязку.

29 марта главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что Роналду останется капитаном сборной.