В своем третьем матче отбора к ЧМ-2022 сборная России сыграет со Словакией. Встреча состоится в Трнаве 30 марта, начало — в 21.45. Сделать ставку на этот поединок можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей на первое пополнение.

Наша сборная успешно начала отбор в Катар-2022, одержав победы в двух стартовых встречах. Сначала в гостях была обыграна Мальта (3:1), а затем в Сочи команда Станислава Черчесова оказалась сильнее Словении (2:1). Теперь ей предстоит матч с еще одним прямым конкурентом.

Во время жеребьевки отборочного турнира Словакия была во второй корзине, тогда как россияне — в третьей. В отличии от нашей команды, старт кампании словакам совершенно не удался.

Словакия дважды сыграла вничью с аутсайдерами — 0:0 на Кипре и 2:2 дома с Мальтой, — совершенно неожиданно потеряв четыре очка. Для сохранения реальных шансов на первое место в группе им нужно побеждать Россию.

Словаки — исторически неудобный для нас соперник. Если брать только официальные матчи, то они обыграли Россию на ЧЕ-2016 (2:1), в отборочном турнире ЧЕ-2012 сборные обменялись гостевыми победами (оба раза 1:0), а в квалификации к ЧМ-2006 было две ничьих (1:1 и 0:0). В товарищеских играх у россиян преимущество, но совсем небольшое (+2=1-1).

Однако матчи с Кипром и Мальтой наглядно показали, что сейчас Словакия не в порядке. Поэтому БЕТСИТИ считает Россию фаворитом и дает коэффициент 1.90 на победу команды Черчесова. Поставить на хозяев можно за 4.90, ничья оценивается в 3.30.

При этом россияне забили Словакии в семи матчах из девяти. Да и вообще сборная Черчесова в последних девяти официальных гостевых играх не смогла отличиться только однажды — в той самой злополучной встрече с Сербией.

С другой стороны, пропускает Россия тоже стабильно — только один сухой матч из последних семи официальных. Плюс Словакия регулярно забивает дома — так было в шести из семи последних игр.

Прогноз «СЭ»: обе команды забьют с коэффициентом 2.10.

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