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Форвард сборной Северной Македонии отчислен из команды из-за неоднозначного празднования гола

01:04
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Главный тренер сборной Северной Македонии Игорь Ангеловски отчислил из состава команды форварда «Удинезе» Илию Несторовски, сообщается на официальном сайте национальной команды.

Такое решение принято после того, как 31-летний нападающий после гола в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Лихтенштейна (5:0) прокричал в телекамеру оскорбительные слова. Позже игрок объяснил в Instagram, что имел в виду людей, которые угрожали его семье.

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски доволен, что Несторовски извинился за свой поступок, но считает подобное поведение неприемлемым для игрока национальной команды.

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