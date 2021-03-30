Форвард сборной Северной Македонии отчислен из команды из-за неоднозначного празднования гола

Главный тренер сборной Северной Македонии Игорь Ангеловски отчислил из состава команды форварда «Удинезе» Илию Несторовски, сообщается на официальном сайте национальной команды.

Такое решение принято после того, как 31-летний нападающий после гола в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Лихтенштейна (5:0) прокричал в телекамеру оскорбительные слова. Позже игрок объяснил в Instagram, что имел в виду людей, которые угрожали его семье.

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски доволен, что Несторовски извинился за свой поступок, но считает подобное поведение неприемлемым для игрока национальной команды.