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Чорлука: «У меня много друзей в России — буду болеть за вас в стыках»

14:30
Ведран Чорлука. Фото ФК «Локомотив».
Ведран Чорлука. Фото ФК «Локомотив».
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Ведран Чорлука, бывший футболист «Локомотива», который теперь входит в штаб Златко Далича в сборной Хорватии, заявил, что будет переживать за сборную России в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2022.

Напомним, что Хорватия и Россия играли в одной отборочной группе. В ключевом матче хорваты на своем поле обыграли россиян со счетом 1:0 и заняли первое место в группе, дающее прямую путевку на ЧМ-2022, а Россия оказалась на второй строчке.

— Мы провели очень хорошую игру: был качественный прессинг, мы отлично атаковали, просто не допускали ничего лишнего со стороны сборной России, — начал Чорлука. — Но мы изначально ожидали, что будем контролировать эту игру. Конечно, не ожидали такой погоды, но забили удачный гол и теперь счастливы, что едем на чемпионат мира.

— Перед матчем вы, Ивица Олич и Златко Далич были уверены в победе и открыто говорили об этом. Почему так?

— Хотим или не хотим, но если мы сравним две команды, то увидим, что у нас просто лучше состав. Это не неуважение к вашей сборной, это просто правда — факт. Надеюсь, что сборная России пройдет на чемпионат мира через стыки. У меня очень много друзей из этой страны. Буду болеть за Россию.

— Вы верите, что эта команда может пройти еще дальше?

— Конечно, она может. Вы провели в этом отборочном турнире очень много тяжелых игр и выигрывали. Скажу просто по-хорватски: России в ключевых играх не хватает яиц. Нужно добавить.

Полностью интервью Ведрана Чорлуки читайте здесь

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Севастиан Терлецкий все материалы автора Максим Алланазаров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры