Владимир Соловьев вступился за Евгения Ловчева после ситуации с уходом из прямого эфира

Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с уходом ветерана «Спартака» Евгения Ловчева из студии во время прямого эфира матча Хорватия — Россия (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Ловчев — об уходе из прямого эфира: «Люди меня знают и говорят мне спасибо»

«Я видел комментарии Серафимовича (Евгения Ловчева. — Прим. «СЭ»). Он сказал мощно. Просто так он говорить не будет, — сказал Соловьев «СЭ». — Меня удивило, что Генич на вопрос Серафимовича о том, играл ли он в футбол, отвечает: «Я его двадцать лет комментирую». Помню те времена, когда, чтобы стать спортивным комментатором, необходимо было быть либо талантливым артистом, либо выдающимся спортсменом. Например — Котэ Махарадзе или Николай Озеров. Эти люди могли сказать, что они не только двадцать лет комментируют. Но и, вежливо говоря, играли. Мое доверие к мнению Серафимовича гораздо больше. Мы знаем примеры Моуриньо, который стал великим тренером, но в футбол так и не играл. Конечно, есть исключения. Костя, безусловно, хороший комментатор. Речь не о нем, а о подходе к профессии».

Ловчев был крайне недоволен игрой сборной России против Хорватии и резко критиковал ее. Комментатор Константин Генич пытался встать на защиту сборной. В итоге разъяренный эксперт покинул студию, хотя программа шла в прямом эфире.