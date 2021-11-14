Чорлука объяснил слова о непрофессионализме игроков в России
Тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука рассказал, что имел ввиду, когда говорил о непрофессионализме игроков в России.
— В одном интервью вы сказали, что были удивлены, что в России игроки вели себя не как профессионалы. В чем это проявлялось?
— Думаю, это просто плохо перевели или неправильно написали хорваты. Я сказал, что в России не были профессионалы, как в европейских командах. Поэтому российские команды так и выглядят в европейских играх.
— Это интервью выглядело как часть давления. Это было оно или случайность?
— Конечно. Всегда надо пользоваться какими-то хитростями. Надо всегда надеяться, что если ты что-то скажешь, соперники потеряют концентрацию, — сказал Чорлука в разговоре с корреспондентом «СЭ» Севастианом Терлецким.
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