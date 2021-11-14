Украинские фанаты прибыли в Сплит поддержать сборную Хорватии в матче с Россией

Перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0) в Сплит прибыли украинские фанаты, чтобы поддержать хорватов в игре с россиянами, сообщает Telegram-канал Troublemakers & Ultras Action. Они сфотографировались перед стадионом.

Источник уточняет, что это были фанаты львовских «Карпат». После матча они отправятся в Зеницу на игру между сборными Боснии и Герцеговины и Украины.

Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. Россия заняла второе место и сыграет в стыковых матчах. Хорватия вышла на чемпионат мира напрямую.