Червиченко: «Если оступимся в матче с Кипром, можно будет забыть о Катаре»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира-2022 Россия — Кипр.

«Ни в коем случае нельзя выпускать второй состав, надо максимально серьезно отнестись к матчу c Кипром, нельзя недооценивать соперника. Завтра надо быть максимально собранными и настраиваться на игру, больше чем с Хорватами. Хорваты сами по себе будут нервничать, если мы проведем удачно завтрашний матч, а если мы завтра оступимся, то можно будет забыть о Катаре. У наших ребят максимальные шансы завтра, если настроимся на игру. Думаю, три гола забьем», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным

Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.