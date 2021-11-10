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Червиченко: «Если оступимся в матче с Кипром, можно будет забыть о Катаре»

17:14
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира-2022 Россия — Кипр.

«Ни в коем случае нельзя выпускать второй состав, надо максимально серьезно отнестись к матчу c Кипром, нельзя недооценивать соперника. Завтра надо быть максимально собранными и настраиваться на игру, больше чем с Хорватами. Хорваты сами по себе будут нервничать, если мы проведем удачно завтрашний матч, а если мы завтра оступимся, то можно будет забыть о Катаре. У наших ребят максимальные шансы завтра, если настроимся на игру. Думаю, три гола забьем», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным

Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры