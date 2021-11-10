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Ветеран ЦСКА: «Кипр — несерьезная команда, сборная России точно ее обыграет»

16:35
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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от отборочного матча чемпионата мира-2022 Россия — Кипр.

11.11.2021 | Россия — Кипр

«Я давно уже не вижу добротной игры у сборной России. Кипр — несерьезная команда, ее мы точно обыграем. Думаю, что мы забьем гола два-три и спокойно доведем дело до нужного нам результата. На эту встречу не нужно выкладываться на все сто процентов. Ключевой матч будет с Хорватией. Там нам снова нужно будет надеяться на удачу, без нее никак. Сборной Карпина ни в коем случае нельзя раскрываться и играть в атаку. Необходимо сыграть от обороны. Если наши игроки дадут хорватам оперативное пространство — все, труба. Главное, чтобы до Хорватии все доехали. В матче с киприотами почти никому нельзя получать желтые карточки, иначе на второй матч выйдем вторым составом», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20.00 мск.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры