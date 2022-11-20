Чемпионат мира-2022: расписание матчей группы B
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Состав группы B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа B: расписание матчей
21 ноября. 16.00. Эр-Райян. «Халифа». Англия — Иран. №3
21 ноября. 22.00. Эр-Райян. «Ахмед бин Али». США — Уэльс. №4
25 ноября. 13.00. Эр-Райян. «Ахмед бин Али». Уэльс — Иран. №17
25 ноября. 22.00. Эль-Хаур. «Эль-Байт». Англия — США. №20
29 ноября. 22.00. Эр-Райян. «Ахмед бин Али». Уэльс — Англия. №33
29 ноября. 22.00. Доха. «Эль-Тумама». Иран — США. №34
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