Радимов: «Фаворитами чемпионата мира назову Бразилию, Аргентину и Испанию»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился эмоциями накануне стартующего в Катаре чемпионата мира.

— Какие могут быть ожидания перед стартом чемпионата мира? Конечно, ожидание праздника футбола! А то, что он пройдет в совершенно непривычное время — зимой, так тем интереснее будет. Не все понятно, что происходит вокруг первенства, но на телекартинке, уверен, это будет смотреться здорово.

— Кто, на ваш взгляд, может считаться фаворитом?

— Я бы выделил три сборные — это Бразилия, Аргентина и Испания, — сказал Радимов «РБ Спорт».

Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре и начнется уже в это воскресенье, 20 ноября. Финал назначен на 18 декабря.