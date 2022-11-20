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Радимов: «Фаворитами чемпионата мира назову Бразилию, Аргентину и Испанию»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился эмоциями накануне стартующего в Катаре чемпионата мира.

— Какие могут быть ожидания перед стартом чемпионата мира? Конечно, ожидание праздника футбола! А то, что он пройдет в совершенно непривычное время — зимой, так тем интереснее будет. Не все понятно, что происходит вокруг первенства, но на телекартинке, уверен, это будет смотреться здорово.

— Кто, на ваш взгляд, может считаться фаворитом?

— Я бы выделил три сборные — это Бразилия, Аргентина и Испания, — сказал Радимов «РБ Спорт».

Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре и начнется уже в это воскресенье, 20 ноября. Финал назначен на 18 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-favoritami-chempionata-mira-nazovu-braziliyu-argentinu-i-ispaniyu/
Владислав Радимов
Чемпионат мира по футболу
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