Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:19

Эвра: «Я не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Я не знаю, завершит ли Роналду карьеру, потому что иногда, когда слышишь всех этих критиков, ты думаешь: «Хорошо, думаю, пора остановиться». Выиграть чемпионат мира со своей страной — это было его мечтой, и теперь эта мечта разбилась. Я не буду говорить о Криштиану, но я не удивлюсь, если он завершит карьеру», — цитирует Sky Sports Эвра.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летним Роналду. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.

На чемпионате мира-2022 сборная Португалия дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1).

Криштиану Роналду
Патрис Эвра
Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
Марокканцы устроили погромы во Франции после поражения в полуфинале. В ходе беспорядков погиб 14-летний подросток
Медведев указал на выступление НАТО в качестве стороны конфликта на Украине
Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с дорогами в Самаре
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Валенсия заявил, что Роналду должен уходить под овации
Ди Марцио считает, что у Роналду нет вариантов на продолжение карьеры в Европе
Президент «Аль-Насра»: «Желаю Роналду всего наилучшего при любом его решении»
Неста заявил, что считает Роналду одним из лучших в мире
Глава «Аль-Насра» — о переходе Роналду: «Кто это? Не знаю»
Владимир Кузьмичев: «Сейчас иностранцы «Локомотива» могут воспользоваться лазейкой ФИФА и покинуть клуб»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Модрич — о матче с Марокко: «Это будет моя последняя игра на чемпионате мира»

Альварес рассказал, что даже не мечтал оказаться на одном поле с Месси
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости