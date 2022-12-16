Модрич — о матче с Марокко: «Это будет моя последняя игра на чемпионате мира»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что матч за третье место ЧМ-2022 против Марокко станет для него последним на чемпионатах мира.

«Это будет моя последняя игра на чемпионатах мира, поэтому я собираюсь играть всем сердцем и оставить на поле все силы», — цитирует 37-летнего хавбека Sportske Novosti.

На ЧМ-2018 хорваты заняли второе место, уступив в финале Франции (2:4).

Сборная Хорватии сыграет против Марокко в матче за третье место ЧМ-2022 завтра, 17 декабря, начало — 18.00 мск.