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Сегодня, 14:05

Модрич — о матче с Марокко: «Это будет моя последняя игра на чемпионате мира»

Виталий Косик
Корреспондент
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Капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что матч за третье место ЧМ-2022 против Марокко станет для него последним на чемпионатах мира.

«Это будет моя последняя игра на чемпионатах мира, поэтому я собираюсь играть всем сердцем и оставить на поле все силы», — цитирует 37-летнего хавбека Sportske Novosti.

На ЧМ-2018 хорваты заняли второе место, уступив в финале Франции (2:4).

Сборная Хорватии сыграет против Марокко в матче за третье место ЧМ-2022 завтра, 17 декабря, начало — 18.00 мск.

Лука Модрич
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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