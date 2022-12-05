Главный тренер сборной Бразилии станцевал вместе с игроками после третьего гола в ворота Кореи на ЧМ-2022

Сборная Бразилии громит команду Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира. Уже в первом тайме бразильцы повели со счетом 3:0.

По традиции, бразильские игроки отмечают каждый гол на ЧМ-2022 разными танцами. В этот раз вместе с ними станцевал даже главный тренер команды Тите.

Тите станцевал вместе с игроками. Фото AFP

Тите станцевал вместе с игроками. Фото AFP Фото AFP

В матче 1/4 финала победитель матча Бразилия — Корея сыграет с командой Хорватии, которая ранее прошла Японию в 1/8 финала.