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5 декабря, 23:54

Бразилия разгромила Корею в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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5 декабря. Бразилия — Корея — 4:1.
Фото Reuters

Сборная Бразилии разгромила команду Кореи в матче 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 4:1.

Бразильцы забили четыре гола уже в первом тайме. Отличились нападающие Винисиус, Неймар (с пенальти), Ришарлисон, а также полузащитник Лукас Пакета.

Восстановившийся после травмы Неймар забил 76-й гол за карьеру в сборной и находится в шаге от повторения национально рекорда, который принадлежит легендарному Пеле (77 голов).

Во втором тайме корейцы размочили счет: отличился полузащитник Пэк Сын Хо.

Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря.

Встреча против Кореи стала для бразильцев 113-й на мировых первенствах. Ранее бразильцы делили первое место по данному показателю с командой Германии (по 112 встреч), которая в Катаре не вышла в плей-офф.

Сборная Бразилии является единственной командой, игравшей на всех чемпионатах мира.

Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
4:1
Корея
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
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Швейцария

П1

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1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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Бразилия 4
Корея 1
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26%

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Обе забьют - да

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