Бразилия разгромила Корею в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Бразилии разгромила команду Кореи в матче 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 4:1.

Бразильцы забили четыре гола уже в первом тайме. Отличились нападающие Винисиус, Неймар (с пенальти), Ришарлисон, а также полузащитник Лукас Пакета.

Восстановившийся после травмы Неймар забил 76-й гол за карьеру в сборной и находится в шаге от повторения национально рекорда, который принадлежит легендарному Пеле (77 голов).

Во втором тайме корейцы размочили счет: отличился полузащитник Пэк Сын Хо.

Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря.

Встреча против Кореи стала для бразильцев 113-й на мировых первенствах. Ранее бразильцы делили первое место по данному показателю с командой Германии (по 112 встреч), которая в Катаре не вышла в плей-офф.

Сборная Бразилии является единственной командой, игравшей на всех чемпионатах мира.