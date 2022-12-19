Владимир Путин рассказал, что смотрел финал ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел финал чемпионата мира по футболу в Катаре, информирует ТАСС.

«Я смотрел вторую половину финала ЧМ-2022. С того момента, когда счет был уже 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту, поздравить его. Аргентина — футбольная страна, там люди трепетно относятся. Думаю, они заслужили эту победу», — сказал Путин, отметив успех сборной Аргентины.

Президент России Владимир Путин 18 декабря поздравил президента Аргентины с победой аргентинской сборной на ЧМ-2022.

Сборная Аргентины победила Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале турнира в Катаре.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира. До этого команда выигрывала трофей в 1978 и 1986 годах.