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Сегодня, 21:22

Владимир Путин рассказал, что смотрел финал ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел финал чемпионата мира по футболу в Катаре, информирует ТАСС.

«Я смотрел вторую половину финала ЧМ-2022. С того момента, когда счет был уже 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту, поздравить его. Аргентина — футбольная страна, там люди трепетно относятся. Думаю, они заслужили эту победу», — сказал Путин, отметив успех сборной Аргентины.

Президент России Владимир Путин 18 декабря поздравил президента Аргентины с победой аргентинской сборной на ЧМ-2022.

Сборная Аргентины победила Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале турнира в Катаре.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира. До этого команда выигрывала трофей в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://tass.ru/sport/16635187
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Владимир Путин
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