Баринов: «Зачем что-то менять, когда в сборной сейчас хорошая атмосфера»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал, в каком состоянии подходит к матчам национальной команды.

— Впереди сборная. Есть что сказать?

— Готовимся к национальной команде. Надеюсь, что хватит сил.

— Как перед сборной Хорватией не настраиваться на ничью?

— В первую очередь у нас Кипр, а потом уже Хорватия. Главный тренер решит, кто будет играть, а кто отдыхать. Мы едем за 6 очками. Ничья нас не устроит.

— Карпин говорил о том, что в вас видит себя...

— Я уже отвечал на этот вопрос и сказал, что Георгиевичу виднее.

— Вы чувствуете себя игроком, который готов забрать повязку в сборной?

— Если тренер примет такое решение, то я готов.

— Карпин перед игрой скажет, кто капитан или изменит решение по капитанской повязке?

— Зачем что-то менять, когда в сборной сейчас хорошая атмосфера. И каждый игрок чувствует в себе роль капитана. Нет никакого повода, чтобы менять систему. Вы все вопросы о сборной задаете о повязке. Вы же сами понимаете, что так каждый игрок чувствует себя ответственнее. Потому что каждый капитан, — сказал Баринов в беседе с корреспондентами «СЭ» Севастианом Терлецким и Антоном Ивановым.

Сборная России после восьми матчей отборочного цикла лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5).