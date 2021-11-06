Булатов объяснил, почему Карпин не пригласил Соболева на ноябрьские матчи сборной России
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов в интервью «СЭ» прокомментировал решение Валерия Карпина не вызывать в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией форварда красно-белых Александра Соболева.
— Для Карпина на данный момент Соболев не игрок сборной. Вы Валерия Георгиевича понимаете?
— Безусловно. У него к нападающим особые требования. Нужны мобильность, высокий прессинг, открывания, рывки. Соболев не такой подвижный. У него другие козыри. Классический таранный форвард а-ля Дзюба.
В сезоне-2021/22 Соболев провел 18 матчей за «Спартак», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи.
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