Амин Арит полетит со сборной Марокко на чемпионат мира-2022 несмотря на травму

Полузащитник «Марселя» Амин Арит полетит со сборной Марокко на чемпионат мира-2022. 25-летний марокканец не сможет сыграть на турнире из-за травмы, но присоединится к делегации команды в Катар.

Как сообщает L'Equipe, президент федерации футбола Марокко Фаузи Лекжаа сделал все необходимое, чтобы Амин мог пользоваться теми же бонусами, что и все игроки, которые будут играть.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Марокко сыграет в группе с Бельгией, Хорватией и Канадой.