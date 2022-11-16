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Амин Арит полетит со сборной Марокко на чемпионат мира-2022 несмотря на травму

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Марселя» Амин Арит полетит со сборной Марокко на чемпионат мира-2022. 25-летний марокканец не сможет сыграть на турнире из-за травмы, но присоединится к делегации команды в Катар.

Как сообщает L'Equipe, президент федерации футбола Марокко Фаузи Лекжаа сделал все необходимое, чтобы Амин мог пользоваться теми же бонусами, что и все игроки, которые будут играть.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Марокко сыграет в группе с Бельгией, Хорватией и Канадой.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар. Составы сборных на ЧМ-2022. Кто едет в Катар

Амин Арит
Футбол
Сборная Марокко по футболу
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