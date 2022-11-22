Аргентина — Саудовская Аравия: Месси открыл счет с пенальти на 10-й минуте матча

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Саудовской Аравии — 1:0.

35-летний аргентинец реализовал пенальти на 10-й минуте встречи.

Месси забил седьмой гол в карьере на чемпионатах мира. Игра с Саудовской Аравией стала для него 20-й на мировых первенствах.

Месси проводит пятый чемпионат мира в карьере, что является повторением рекорда Лотара Маттеуса, Антонио Карбахаля и Рафаэля Маркеса.