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Сегодня, 13:01

Лионель Месси повторил рекорд по выступлениям на чемпионатах мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд по числу выступлений на чемпионатах мира.

Форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура ЧМ-2022 против Саудовской Аравии. Турнир в Катаре стал пятым в карьере у 35-летнего футболиста, он повторил рекорд Антонио Карбахаля, Рафаэля Маркеса (оба — Мексика), Лотара Маттеуса (Германия) и Джанлуиджи Буффона (Италия), которые также сыграли на пяти чемпионатах мира.

Этот рекорд на ЧМ-2022 могут повторить еще два футболиста: Андрес Гуадрадо (Мексика) и Криштиану Роналду (Португалия). Оба игрока до этого выступали на четырех чемпионатах мира и попали в финальные заявки своих национальных команд на турнир в Катаре.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Ранее Лионель Месси заявил, что этот турнир с большой долей вероятности станет для него последним мировым первенством в карьере.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 13:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Саудовская Аравия

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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