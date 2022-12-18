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Аргентина обыгрывает Францию после первого тайма матча финала ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Аргентина обыгрывает Францию после первого тайма матча финала чемпионата мира-2022 в Катаре — 2:0.

Счет в игре на 23-й минуте открыл форвард аргентинцев Лионель Месси, забив с пенальти. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк назначил 11-метровый удар после того, как Усман Дембеле в штрафной зоне зацепил сзади Анхеля Ди Марию.

На 36-й минуте счет в игру удвоил полузащитник Аргентины Ди Мария. Голевую передачу отдал Алексис Макаллистер.

На 41-й минуте главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сделал двойную замену. Вместо Оливье Жиру на поле вышел Маркус Тюрам, а вместо Усмана Дембеле — Рандаль Коло-Муани.

Месси, выйдя в старте на эту игру, стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира (26), а голкипер французов Уго Льорис установил рекорд среди вратарей по этому показателю (20).

Также Месси побил рекорд Мальдини по количеству сыгранных минут на мировом первенстве, первым в истории забил в группе и во всех матчах от 1/8 до финала на одном ЧМ. Еще 35-летний форвард стал первым игроком с 20 результативными действиями (12 голов и 8 передач) на турнире.

ЧМ&nbsp;2022, финал Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. Аргентина ведет 2:0, у Франции две замены. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2022
Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 1
2-й тайм

П1

27%

2.85

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26%

2.10

П2

21%

2.85
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Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Анхель Ди Мария
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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